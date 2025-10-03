Nicole Wallace conquista l’Italia con Postcards from Italy

Nicole Wallace, attrice spagnola nota per i successi internazionali “È Colpa Mia?” e “È Colpa Tua?”, sta per debuttare in Italia con la nuova serie “Postcards from Italy”, attualmente in produzione in Sicilia. L’attrice ha firmato un contratto esclusivo con Amazon MGM Studios, che le permetterà di sviluppare nuovi progetti per Prime Video.

Nicole, conosciuta anche per il suo ruolo nella serie “Skam España”, ha ottenuto grande popolarità grazie al suo talento. In “Postcards from Italy”, creata da Lisa Riccardi e Damiano Bruè, e diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu, interpreta Mia, una giovane ereditiera newyorkese. Costretta a trasferirsi a Palermo dal nonno per lavorare nell’azienda di famiglia, Mia dovrà affrontare una nuova vita lontano dai comfort a cui è abituata.

La produzione della serie è iniziata a settembre e sarà disponibile in più di 240 paesi su Prime Video. Nicole Clemens, VP e Head of International Originals di Prime Video & Amazon MGM Studios, ha espresso entusiasmo per il talento di Wallace, definendo la sua interpretazione autentica capace di coinvolgere un pubblico globale.

Nicole Wallace ha condiviso la sua emozione nell’iniziare questa nuova avventura, sottolineando l’importanza della narrazione audace e della crescita creativa offerta da questa collaborazione. Con la sua carriera in ascesa e il supporto di importanti nomi nel settore, l’attrice si prepara a nuove sfide nel mondo dello spettacolo.