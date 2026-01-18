Nicole Scherzinger in bikini alle Maldive

Nicole Scherzinger ha pubblicato una serie di foto in bikini del suo tempo trascorso in spiaggia, intitolando il post “terapia con acqua salata”. La cantante e attrice ha condiviso scatti di lei in piedi nell’acqua cristallina in un bikini blu, mentre spruzza acqua sulla fotocamera, volta le spalle alla telecamera e in compagnia del fidanzato, l’ex giocatore di rugby scozzese Thom Evans.

Scherzinger ha anche pubblicato foto di lei in bikini nero e un grande cappello da sole, con in mano due bicchieri di vino vuoti mentre esce dall’acqua. Inoltre, ha mostrato il suo lato atletico, pubblicando una sua foto su un paddleboard con indosso un terzo bikini con fantasia arancione.

Le foto in bikini sono state intervallate da immagini e video del cibo che aveva mangiato durante le vacanze e dello stato di cose pittoresco intorno a lei. I fan hanno commentato le foto, scrivendo che la felicità le si addice e che ha un aspetto magnifico.

Scherzinger e il fidanzato Thom Evans si sono incontrati per la prima volta nel 2019 e hanno reso ufficiale la loro relazione nel gennaio 2020. I due hanno annunciato il loro fidanzamento nel giugno 2023, con post separati su Instagram che mostravano la proposta sulla spiaggia.