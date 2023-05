Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne

Dopo Luca Daffrè anche Nicole Santinelli ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne ed ha fatto la sua scelta. La tronista nella registrazione di oggi pomeriggio ha scelto Carlo Alberto Mancini, che le ha detto di sì.

“Nicole ha scelto Carlo! Prima della scelta, Nicole ha fatto due esterne. riportano le colleghe di Isa e Chia – Andrea l’ha portata a casa sua e ha fatto una videochiamata con la sorella. Sono abbastanza complici e hanno trascorso del tempo abbracciati sul divano. Poi lui le ha “rubato” un bacio a stampo.

A seguire, è stata mostrata l’esterna con Carlo: lui le ha letto una lettera dove ha ribadito di essere una persona sensibile con un passato difficile. Lei si è riconosciuta nel racconto di Carlo, che ha quindi ammesso di provare qualcosa per lei. Anche con lui Nicole ha scambiato un bacio a stampo ed ha ringraziato il corteggiatore per averle regalato una rosa al termine della scorsa registrazione. Prima della scelta, Nicole ha danzato con il padre. Ha quindi fatto entrare Andrea, la prima persona a cui ha dato il primo bacio. Ha detto che all’inizio non lo aveva capito perché è orgoglioso come lei, che tende a nascondere i propri sentimenti. Pian piano lui ha mostrato il suo vero carattere ed hanno così trovato un punto di incontro.

Nicole ha però aggiunto che il fatto di aver cambiato idea su di lui non vuol dire che adesso provi dei sentimenti, rivelandogli che non sarà lui la scelta. Lui ha reagito in modo piuttosto freddo. Lei lo ha però difeso, alla luce del suo carattere introverso. Poi è entrato Carlo, piuttosto emozionato, e lei gli ha ricordato di averla fatta arrabbiare all’inizio perché lui non dimostrava quello che lei cercava. Ha detto di aver bisogno di una persona che la protegga e che la aiuti a superare le sue fragilità e in lui ha trovato tutto questo. Carlo è quindi stato la sua scelta”.