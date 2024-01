Nicole Rossi, la confessione: “Dopo Il Collegio non uscivo di casa se non avevo le medicine”

È Nicole Rossi la protagonista della sesta stagione di Skam Italia che – come sappiamo – ogni anno mette sotto i riflettori uno dei protagonisti raccontando la sua storia. Dopo Eva, Martino, Eleonora, Sana ed Elia la protagonista della sesta stagione è Asia una ragazza che soffre di anoressia. La stessa attrice che l’interpreta ha sofferto di disturbi simili, anche se non strettamente legati al cibo.

“È cominciato tutto dopo aver girato il reality Il Collegio” – ha dichiarato al Corriere – “Avevo mille fobie, sentivo di essere allergica a tutto. E così non uscivo di casa se non avevo le medicine. Più passava il tempo, più peggioravo fino a quando c’è stato l’episodio più grave. Ero in Marocco con la mia famiglia e all’improvviso, mentre mangiavo, mi è sembrato che mi stessi strozzando. Terribile, una crisi di panico fortissima. Per la prima volta nella mia vita ho dovuto prendere uno psicofarmaco. E lì ho capito che dovevo farmi aiutare”. […] “Una volta arruolata per Skam, con la frenesia del set, ho capito che vivevo in disordine, che mi stavo trascurando. In quel momento non riuscivo a mandare giù il cibo, scoprendo così di avere il bolo da stress che mi ha costretto a mangiare solo liquidi. Mangiavo di meno e perdevo peso, cosa che mi terrorizzava. Mi svegliavo alle 3 di notte con l’incubo di dimagrire e di non reggere quei ritmi. Viaggiavo con le vellutate nella valigia, l’unica cosa che riuscivo a inghiottire. Però avevo paura”.