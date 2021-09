Un compleanno col botto! Nicole Richie non si scorderà facilmente della festa a sorpresa che le hanno organizzato gli amici quest’anno. Ieri l’attrice ha compiuto 40 anni e come da tradizione ha spento le candeline, ma qualcosa è andato storto. Proprio mentre Nicole si è chinata sulla torta per soffiare, i suoi capelli hanno iniziato a prendere fuoco. Nonostante le grosse fiammate non è successo nulla di grave, visto che la Richie ha pubblicato il video sul suo account Instagram ed ha scritto: “Bene, per adesso sono 40“.

Nicole Richie shares video of her hair being set on fire while blowing out candles for 40th birthday:

“Well… so far 40 is 🔥” pic.twitter.com/wiqOr6lzKX

— Pop Crave (@PopCrave) September 22, 2021