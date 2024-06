Nicole Pallado e Gianmarco Zagato: il retroscena su Pechino Express e gli altri reality

Gianmarco Zagato e Nicole Pallado nel loro podcast Tavolo Parcheggio non hanno solo (s)parlato di una loro collega podcaster, ma hanno anche rivelato un retroscena su Pechino Express, reality che a quanto pare aveva messo gli occhi su loro.

Gianmarco Zagato e Nicole Pallado contro una loro collega: “Ci odia, ma il suo podcast non piace al pubblico” https://t.co/nZFLnrfPXE — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 10, 2024

“Ci hanno chiesto se ci faceva piacere partecipare a Pechino Express! Io sono volata dalla sedia quando ho sentito quel messaggio! Ho inoltrato il messaggio a Gianmarco e mi ha risposto ‘vengo solamente se ci tieni tanto’” – ha esordito Nicole Pallado – “Io ci tengo tanto? Non prendo neanche l’aereo! Anche se farebbe tanto ridere noi due là. Magari hanno un gran budget e possiamo andare, perché no? Gianmarco mi ha detto ‘mi conosco, io in quelle situazioni là non faccio più ridere divento cattivo senza comfort‘. Ma secondo me farebbe ancora più ridere. Se fosse in Italia lo farei subito perché dopo un’ora saremmo già in ospedale. Non ho mai guardato il programma, ma so che devi sopravvivere e arrivare in dei punti. Ti danno solo un euro, devi farti regalare tutto! Non so neanche parlare l’inglese”.

La Pallado ha poi confessato che forse per 20 mila euro parteciperebbe (mentre Gianmarco Zagato ne vorrebbe minimo 100 mila). Poi ha continuato a parlare di reality show: “L’Isola dei Famosi non la farei mai. Se mi togli il cibo divento cattiva! Se non mangio svengo. Chiamerei l’ambulanza ogni giorno, direi sempre che sto morendo. Non vorrei neanche partecipare al Grande Fratello. Prima volevo farlo! Ora no, perché non potrei lasciare l’ufficio“. Aggiungendo poco dopo: “Noi vorremmo partecipare a Celebrity Hunted, Amazon vuoi fare dei bei contenuti e delle belle views? Chiamaci. Dureremmo mezzora perché mi farei sgamare subito, ma sarebbe divertente“.

Alfonso Signorini che nel mentre prende nota.