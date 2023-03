Nicole Murgia torna su Instagram e attacca Antonella Fiordelisi: “Vittimella..”

Nicole Murgia è rimasta nella Casa del Grande Fratello Vip per 72 giorni e oggi, durante il suo primo giorno di libertà ritrovata, ci ha regalato l’ennesimo drama. Lo ha fatto via Instagram attaccando in maniera diretta Antonella Fiordelisi.

“Leggo commenti pesanti, insulti sulla mamma che sono e sulla donna che sono. Gente che augura la morte. Poi oggi sento te Antonella parlare di me come carnefice, come donna da pochi valori. Vittimella cara, ieri sera non era colpa mia e oggi spari a zero sapendo che non posso risponderti? Troppe cose ci saranno da dire su di te ma come mi insegni la verità viene a galla”.