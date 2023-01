Nicole Murgia rischia la squalifica al GF Vip: il gesto contro Nikita

Sebbene abbia fatto di recente il suo ingresso al Grande Fratello Vip, Nicole Murgia è diventata una delle concorrenti più popolari e chiacchierate della casa più spiata d’Italia. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la gieffina sarebbe a rischio squalifica. Il motivo? Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

A differenza degli altri inquilini all’interno della casa, Nicole Murgia ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip solo qualche settimana fa. Sebbene la sua permanenza sia ancora breve, i comportamenti della gieffina sono già al centro di numerose discussioni sui social.

Infatti, nel corso delle ultime ore Nicole è finita nel mirino delle polemiche e sul web non si fa altro che parlare di lei. Tuttavia, questa volta a renderla protagonista di un gossip è stato un clamoroso gesto messo in atto da lei stessa nei confronti di Nikita Pelizon.

L’episodio ha avuto luogo in cucina dove, oltre a Nikita Pelizon, erano presenti anche Luca Onestini e Oriana Marzoli. Mentre Nikita passava dinanzi alla diretta interessata, quest’ultima ha preso un pugno di sale con le mani e lo ha lanciato alle sue spalle. L’atto messo in atto da Nicole è un’antica tradizione eseguita per scacciare eventuali sfortune e il malocchio.

Alla luce di quanto accaduto, ad oggi sono numerosi i telespettatori del programma condotto da Alfonso Signorini che chiedono un serio provvedimento per la gieffina. Addirittura, alcuni credono che sia necessaria la squalifica dal gioco così come è successo anche per Elenoire Ferruzzi. Quest’ultima, dopo aver sputato a terra al passaggio di Nikita, è stata messa al televoto flash e il pubblico non ha potuto fare a meno di mandarla via.