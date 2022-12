Nicole Murgia e Davide Donadei, Deianira svela i gossip su loro

Nicole Murgia e Davide Donadei saranno due nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip e Deianira Marzano, ospite a Casa Pipol, ha un po’ parlato di loro. Non svelando molto in realtà, ma facendo più che altro un sunto.

“L’argomento piccante è la storia Deganello e Murgia. Come sappiamo Alessandro Murgia è un calciatore ed è il fratello di Nicole Murgia, concorrente che entrerà al Grande Fratello Vip. Deganello aspetta un figlio da Murgia, ma lui è sposato con una tale Eleonora Mazzarini ed ha altri figli con lei. Questo è stato un colpo di scena perché lui se l’è data a gambe levate e l’ha lasciata. Lei comunque ha deciso di portare avanti questa gravidanza e per questo motivo ha ricevuto una diffida da parte di lui. Alessandro Murgia ha deciso di prendersi cura della bambina, ma ha vietato a Vittoria Deganello di parlare di lui sui social”.

E ancora:

“Nicole Murgia si è lasciata di recente dal calciatore Alessandro Bertolacci, entrerà al Grande Fratello Vip da single. Lei e Vittoria sono ai ferri corti nonostante fossero amiche. Al momento non c’è modo di ricucire questo rapporto. Nicole aveva mandato un messaggio a Vittoria chiedendole di pensarci bene se portare avanti la gravidanza o no e questo ha fatto molto arrabbiare la Deganello. Da quel punto non si sono più sentite”.