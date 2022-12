Nicole Murgia e Daniele Dal Moro chiudono: “Non mi fido neanche di te”

Il secondo due di picche che Oriana Marzoli ha dato per vie traverse a Daniele Dal Moro lo ha fatto letteralmente sbroccare. La rabbia nei confronti della sud americana ha travolto anche le sue amiche, dato che poco dopo l’ex tronista ha chiuso pure con Nicole Murgia. “Chi va con lo zoppo impara a zoppicare, vederti fare ciccì coccò con lei a me non piace. […] Io una persona come Oriana non la voglio perché non mi fido”.

E la fiducia è uno dei tasti dolenti di Daniele. “Se vuoi che non ci parliamo neanche più per me possiamo tranquillamente farlo. A te non ti ho mai detto nulla, nella discussione fra me e Oriana tu non c’entri nulla. Io di te non mi fido, se questa cosa me l’avesse detta una Wilma di cui mi fido, ci avrei creduto. A te non credo“.

La reazione dell’ex tronista è stata oltremodo spropositata e la stessa Nicole Murgia ne è rimasta un po’ basita. “Io credo che tu sia molto intelligente, ma sono due giorni che fai finta che io non esisto e non mi dai neanche il buongiorno. E questo solo perché nel tuo cervello mi accosti a una persona che non ti piace. Io rispetto il tuo modo di pensare e rispetto i tuoi atteggiamenti, ma il discorso è che tu non puoi fermarti a questo“.

Nicole Murgia interessata a Daniele Dal Moro?

Sul web però molti hanno accusato l’attrice di essersi avvicinata a Daniele solo perché interessata a lui e non per cercare di fargli far pace con Oriana. In quella casa ormai si odiano tutti e quella fra Dal Moro e Murgia è solo una delle tante discussione di Capodanno.