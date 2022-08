Senza alcuna ombra di dubbio Nicole Mazzocato è una delle influencer più amate e seguite nel mondo del web. Nei giorni scorsi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata mamma del suo primogenito. Alla luce di questo, ha deciso di raccontare il parto a tutti i suoi fan. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Il giorno 14 agosto Nicole Mazzocato ha dato alla luce il piccolo Paolo, frutto dell’amore con il calciatore Armando Anastasio. La donna ha subito un parto naturale presso l’ospedale di Belluno, città in cui lei stessa è nata.

A distanza di qualche giorno dalla nascita del piccolo, l’influencer ha deciso di condividere la sua esperienza con tutti i suoi fan raccontando ogni dettaglio del momento più emozionante della sua vita. In questo modo la corteggiatrice di Uomini e Donne ha iniziato il suo racconto:

Mi sto riprendendo. Noi stiamo benissimo. Ieri è stata tosta sono arrivata alle 8:30 in ospedale con contrazioni e dilazione di 3 cm. Ho partorito alle 15:22.

Stando a quanto ha riferito la Mazzocato, dopo qualche ora di travaglio ha deciso di ricorrere all’epidurale. Queste sono state le sue parole:

Ho fatto l’epidurale e lo rifarei mille volte anzi lo consiglio a tutte. (…) Con me c’era Armando che ha assistito al travaglio dal minuto zero ed è tutto andato per il meglio. E’ stato un parto naturale e si è concluso con solo 2 punti di lacerazione