La rivista di moda femminile numero uno in Australia, Marie Claire, ha scelto come volto di copertina, quello della diva di Hollywood Nicole Kidman.

L’attrice 53enne è da sempre una delle più belle ed amate star del mondo del cinema e di quello televisivo. L’incasso dei suoi film nei suoi 36 anni di carriera, ammonta a oltre 5,1 miliardi di dollari.

È appena uscita su Netflix una serie che la vede protagonista: Nine Perfect Strangers. Nella lunga intervista con la rivista, l’attrice non ha parlato soltanto dei successi della sua carriera, ma anche della sua vita privata.

Ha rivelato di avere un solo rimpianto nella vita, quello di non aver avuto più bambini. Già madre di quattro figli, l’attrice ha raccontato della sua lotta contro l’infertilità.

La vita amorosa della Kidman è iniziata dopo l’incontro con Tom Cruise sul set del film del 1989 Days of Thunder.

Poco dopo il matrimonio, è rimasta incinta ma ha perso il bambino a causa di una gravidanza extrauterina. Un’esperienza traumatica, che ha spinto i due attori ad adottare due bambini: Isabella Jane (nata il 22 dicembre 1992) e Connor Anthony (17 gennaio 1995).

Nel 2001, Nicole Kidman è rimasta nuovamente incinta. Ma anche questa volta ha avuto un aborto. Lo stesso anno lei e Tom Cruise hanno divorziato.

Dopo diverse avventure finite male, la star ha incontrato la star del rock country Keith Urban. I due si sono sposati il successivo anno. Dopo le sconfortanti esperienze, Kidman ha annunciato di aspettare una bambina: Sunday Rose, nata il 7 luglio 2008.

Durante i tentativi di avere un altro figlio, l’attrice ha avuto nuovamente problemi. Ma grazie ad una gravidanza surrogata, la coppia ha accolto un’altra figlia nel 2010.

Oggi l’attrice, nella sua lunga intervista, rivela:

Avrei voluto avere più figli, non ne ho avuto la possibilità. Mi sarebbe piaciuto avere dieci bambini! Non si parla abbastanza della perdita sofferta per un aborto. Adoro essere madre, adoro i bambini: sono buffi e non hanno filtri. Ma poi li vedi crescere e prendere la loro strada.