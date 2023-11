Nicole Conte conferma di aver ricevuto schiaffoni da Letizia Petris: “Mi ha manipolata”

Nicole Conte ha deciso di mettere un punto definitivo su Letizia Petris rilasciando una lunghissima intervista a FanPage dove ha confermato quello che ha scritto su Instagram, ovvero di essere stata picchiata da lei. Nel dettaglio la gieffina avrebbe alzato le mani nei suoi confronti in due occasioni, entrambe le volte il giorno del suo compleanno. Si tratterebbero di schiaffoni dati sempre davanti ad altri testimoni.

“È vero che i suoi genitori non accettavano la nostra storia” – ha dichiarato Nicole Conte – “Tanto che il primo periodo lo abbiamo vissuto frequentandoci di nascosto. In tutto è durata circa tre anni ma è stata una relazione malata. C’era sempre qualcosa, un “ti lascio per il motivo X”. Spariva, poi tornava di nuovo. La nostra relazione è cominciata nel 2018. Già dopo tre mesi erano cominciati i primi atteggiamenti strani, le prime chiacchiere a proposito di altre persone. A Rimini è un attimo, tutti sanno tutto. Ma io credevo a quello che mi raccontava lei”.

“Le avevo chiesto conto di queste voci, ma mi dava della matta. Un’estate arriva da me e mi dice che non ce la fa più a portare avanti una storia con una donna. “Se non mi ami più va bene, ma se il problema è un altro lo affrontiamo insieme”, le rispondo. Lei però insiste: non vuole che i suoi genitori stiano male e non riesce a tollerare i pettegolezzo sul suo conto. Poco dopo vengo a sapere che mentre diceva quelle cose a me, stava frequentando un’altra ragazza”.