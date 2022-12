Nicolas Maupas di Mare Fuori e Un Professore parla della sua vita sentimentale

Nicolas Maupas è uno degli attori più promettenti della nuova generazione (non a caso ha vinto un premio come Miglior Attore Rivelazione alla Mostra del Cinema di Venezia di quest’anno). Nel suo curriculum ci sono numerose serie di successo come Un Professore, Mare Fuori e ovviamente l’ultima, Odio il Natale, realizzata per Netflix.

Da sempre restio a parlare della propria vita privata, in occasione della promozione di Odio il Natale, Nicolas Maupas fra le pagine di Vanity Fair ha lasciato intendere di essere fidanzato.

“Da parte [della mia famiglia, ndr] c’è sempre stata tanta libertà e mai una pressione. Mia mamma non me lo ha mai chiesto [se fossi fidanzato, ndr], e io non mi sono mai fatto problemi a presentarle le ragazze con cui stavo. C’è sempre stata una situazione di grande normalità in questo senso. Se c’è un tabù sulla differenza d’età? Se la differenza d’età è tanta forse sì, ma non credo ci siano limiti. Se una persona ci attrae, non dobbiamo chiederci se sia una nostra coetanea o meno: la diversità è sempre bella. […] Sono stato con una più grande di me, ma non c’era molta differenza d’età: solo cinque anni”.

E ancora:

“La prima volta che ho portato una ragazza a casa ero abbastanza piccolo, avevo 17 anni. Mia mamma è una che mette a suo agio. Se ne ho portata qualcuna di recente? Su questo sono super discreto, ma posso dirle che sono felicissimo. Come ci insegna Gianna, la felicità si può trovare sia da soli che in compagnia”.

Insomma, sembrerebbe essere innamorato. Nicolas Maupas ha poi concluso parlando della sua prima cotta: “La mia prima cotta? Quando avevo dieci anni c’era una ragazzina in una miniserie sulle spie per bambini che mi faceva impazzire. Quando sono cresciuto, però, la cotta più grande è stata la Gradisca di Fellini“. E chissà in quanti hanno una cotta per lui.