Nicolas Maupas: “Cosa faccio con Damiano sul set di Un Professore”

Su Rai Play hanno debuttato i primi due episodi di Un Professore 2 (che andranno in onda su Rai Uno il 23 novembre) e per l’occasione Nicolas Maupas ha parlato di questa nuova stagione ai microfoni di Superguida Tv. L’attore ha commentato anche l’arrivo del nuovo personaggio, Mimmo, interpretato da Domenico Cuomo, che Nicolas Maupas ha conosciuto sul set di Mare Fuori.

“Sì è arrivata la seconda stagione. Tutto inizia con una convivenza. La famiglia si allarga. E’ una seconda stagione che ho aspettato tanto e sono contento che sia tornata dopo due anni. Speriamo che a casa ci stiano ancora aspettando.

I telespettatori che sono rimasti a bocca asciutta per il rapporto tra Manuel e Simone? Non posso fare questi spoiler, spoilerissimo, non lo dirò mai. Però i rapporti ci sono, quelli che si sono creati nella prima stagione rimangono tra i personaggi. Poi ci sono delle novità.

Poi arriva Mimmo, interpretato da Domenico Cuomo. Com’è stato ritrovarlo qui dopo Mare Fuori? E’ stato bellissimo. Scherzavamo dandoci le battute degli altri personaggi. Domenico è come un fratello per me e il fatto di averlo avuto anche in questo set mi ha spronato e fatto sentire al sicuro”.