Lo sketch satirico di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu durante la puntata del 25 febbraio di Di Martedì, che derideva la petizione di Vincenzo Lorusso contro il presidente Sergio Mattarella, ha suscitato polemiche. L’attenzione si è concentrata sulle umilianti “inchini” di Lorusso verso Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, mentre consegnava le firme. Nicolai Lilin, scrittore filorusso, ha criticato aspramente il duo comico in un video, esprimendo violenti sentimenti: “Gli sfonderei il cranio”. Lilin, in collegamento dall’Arabia Saudita, ha espresso il proprio disprezzo verso la televisione italiana e ha definito Luca e Paolo “ignoranti” e “patetici”, accusandoli di deridere gratuitamente chi cerca di portare alla luce situazioni reali del conflitto in corso.

Lilin ha quindi condiviso che la sua reazione era scaturita da uno spezzone dello sketch inviatogli da Lorusso. Ha elogiato il loro “lavoro” nel ridicolizzare le questioni serie, etichettandoli come “personaggi strapagati” che non meritano attenzione. La critica ha messo in luce il contrasto tra il divertimento e la serietà degli argomenti trattati, con Lilin che ha descritto il suo passato difficile e la sua natura violenta, promettendo di mantenere la calma nonostante la sua reazione impulsiva.

Luca e Paolo, attivi nella scena comica italiana dagli anni ’90, sono noti per il loro commento satirico su eventi attuali, ma hanno anche subito attacchi per le loro posizioni. Nicolai Lilin, naturalizzato italiano, ha guadagnato notorietà con il suo libro “Educazione siberiana”, sebbene la sua credibilità sia stata messa in discussione.