Da tempo circolano rumor sulla presunta omosessualità di Nicola Vivarelli. Tutto è nato quando l’anno scorso i fan di Uomini e Donne hanno scoperto che in alcuni vecchi post Instagram Sirius ha usato gli hashtag ‘gaypride’, ‘gay’, ‘omosessuale’ ed ha lasciato un commento: “Sono gay“.

Come se non bastasse un’ex dama del Trono Over che ha frequentato il bel toscano, ha insinuato dei dubbi, lasciando intendere che possa essere omosessuale. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata durante la registrazione della scorsa settimana di Uomini e Donne, quando Armando Incarnato ha chiesto al 26enne se gli piacciono davvero le donne. Oggi è andata in onda la puntata in questione e abbiamo ascoltato la risposta dell’ex di Gemma Galgani.

“Io le amo le donne. Maria se a me piacessero gli uomini non esiterei un millisecondo a dirlo. Non me ne vergognerei di dirlo, anzi è una cosa bellissima. Ognuno è libero di esprimere la propria sessualità come gli pare. Sono stato un anno e mezzo a Londra perché lì nessuno ti giudica. Non esiterei a dirlo se lo fossi. Uno dei miei migliori amici è gay, mi ci trovo da Dio, hanno una sensibilità da paura che nemmeno gli etero”.

I gay hanno una sensibilità unica? Ancora con questi cliché? Nicola Vivarelli dovrebbe farsi un giro nella sezione commenti di Biccy per vedere alcuni commenti dei suoi amici gay sensibili.

Nella rissa tra Armando e Nicola io come signore con i baffi li in mezzo #UominieDonne pic.twitter.com/RrCGchW9Lg — Ranocchietta_ (@Ranocchietta_) May 20, 2021

Nicola Vivarelli, le parole della sua ex fidanzata.

“Uomini e Donne l’ho seguito fino a quando mi sono trasferita a Londra e sì, Nicola è il mio ex fidanzato. Ieri mi ha scritto un amico per dirmi che l’aveva visto in trasmissione. Non mi interessa più molto, è trascorso troppo tempo. Siamo stati insieme per tre o quattro anni, fino al 2014 più o meno. Io ho 32 a giugno. Sono un po’ più grande di lui, Nicola è del 1994. Adesso ne ha 26. Non so se Nicola abbia avuto altre donne più grandi dopo di me, io sono stata la sua prima fidanzata. All’epoca era un ragazzo infantile, non so se adesso sia cambiato.

Penso punti più alle telecamere e che gli interessi solo farsi vedere. Ma devo aggiungere che non lo frequento da tempo, non so più cosa gli passi per la testa. Ricordo che per Uomini e Donne facemmo un provino insieme anni fa in una discoteca della Versilia. In quel momento eravamo solo amici, per questo abbiamo fatto il provino. Parlo proprio degli inizi della nostra conoscenza, quando avevamo lo stesso giro di amici. Dopo il provino, mi ricontattarono per fare una seconda intervista ma non accettai. Lui non fu richiamato e ci rimase male”.