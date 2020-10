Dopo mesi in cui è stato uno dei protagonisti dello show mariano, Nicola Vivarelli adesso lascerà Uomini e Donne. Nessun addio da drama queen, il ragazzo deve partire per lavoro e ieri era all’aeroporto di Firenze pronto per andare a New York: “Addio Italia! Ho preparato i bagagli. Partirò verso New York facendo scalo ad Amsterdam: per me è ora di riprendere i miei impegni e il mio lavoro in nave“.

Qualcosa è andato storto e poche ore dopo le prime storie, Sirius ha detto che non l’hanno fatto imbarcare: “Ciao ragazzi ci sono delle novità. Dovevo essere già dentro l’aereo direzione Amsterdam, eppure le valigie sono ancora in macchina. Praticamente referto medico negativo, tutto negativo…Arrivo al check in e mi chiedono questo swap test, il cui risultato arriva dopo 72 ore, ma io non ho ricevuto nulla. Per ora non parto per via di tutta questa situazione, forse nei prossimi giorni sì, vedremo quello che succede“.

Nicola Vivarelli e la passione con Veronica De Nigris: registrazione del 25 ottobre.

“Poi è stata la volta di Sirius che mercoledì partirà per lavoro. Dopo la registrazione di ieri si è visto con Angelica per fumarsi una sigaretta insieme e poi con Veronica (per la precisione e lui che è andato a casa di lei). I due dicono di essersi baciati ma dopo una discussione di 20 minuti Nicola Vivarelli cede e annuncia di aver avuto un rapporto con lei. Veronica nega ma non si arrabbia”.

“Sono stanca di parlare continuamente di Veronica, Nicola e Gemma…” Il confronto tra Nicola e Veronica subito dopo la scorsa puntata 🔥 #UominieDonne pic.twitter.com/e7AbDz73v5 — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 27, 2020

È palese che Veronica sta chiedendo a Nicola di evitare di innescare polemiche perché non apprezza questo tipo di show.#uominiedonne — Tullio. 🇮🇹🇪🇺 (@_Tullio_) October 27, 2020

una donna come veronica (35) che litiga con gemma (71) per nicola (26)

non ci posso credere#UominieDonne — aisha.🤍 (@ishax114) October 27, 2020

