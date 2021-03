Dopo la frequentazione con Gemma Galgani, Nicola Vivarelli ha corteggiato la bella Veronica de Nigris e i due sono usciti insieme per un po’ di tempo. Sirius in una delle sue ultime apparizioni a Uomini e Donne ha rivelato di aver consumato con Veronica, mandando su tutte le furie la dama, che ha subito negato. Adesso la De Nigris intervistata da FraLof ha lanciato una mezza bomba. Secondo l’ex volto di U&D, l’ufficiale di marina (qui le sue foto in slip nel periodo da modello) si sarebbe inventato di aver avuto un rapporto con lei, solo per allontanare i rumor sulla sua presunta omosessualità.

“Ero incuriosita da lui, adesso non lo sento assolutamente più. Lui aveva chiesto il mio telefono dopo aver chiuso con Gemma. Ero titubante, perché sei a 26 anni corteggi una donna di 72, o hai qualche neurone che non ti funziona, o vuoi fare lo show. Ci siamo sentiti per qualche tempo e ci siamo visti in puntata. Sembrava una persona abbastanza intelligente. Poi è iniziata la conoscenza e ci siamo anche visti a Roma. Eravamo abbastanza seguiti, poi ci siamo baciati, il bacio è vero. Precisiamo che dopo 7 ore che parlavamo mi ha baciata, ci sono volute tante ore prima che facesse un passo. C’erano delle cose che non mi tornavano. In programma era in un modo e fuori in un altro, è una persona falsa.

Cosa è successo nell’ultima puntata? Sui social lui veniva accusato spesso di essere gay. Ripeto, a 26 anni se corteggi una 70enni c’è qualcosa sotto. Ti dico quello che penso io, dato che c’era questa frequentazione nostra da 2 mesi, alla gente piaceva questa cosa e c’era stato solo uno o due baci, lui per prendersi della credibilità e dar modo a tutti di non pensare che fosse gay, ha detto che avevamo avuto un rapporto. Io ho tanti amici gay e non c’è niente di strano in questo. Ragazzi non c’è stato nulla oltre il bacio! Ha detto che abbiamo passato la notte insieme, ma quando mai? Ridicolo e basta, non è vero nulla”.