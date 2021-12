Grazie al flirt con Gemma Galgani e ai rumor sulla sua presunta omosessualità (come dimenticare la sfuriata di Armando?!), Nicola Vivarelli è stato uno dei protagonisti delle ultime edizioni di Uomini e Donne. Dopo lo show mariano però Sirus è sparito dalla tv, anche se alcuni settimanali avevano parlato di un suo possibile arrivo al GF Vip e a L’Isola dei Famosi 2021. Ma in queste voci qualcosa di vero a quanto pare c’è. Nicola Vivarelli ospite di Francesco Fredella a Trends & Celebrities, la trasmissione di Rtl 102.5 News, ha rivelato di essere stato contattato per partecipare al reality di Alfonso Signorini. Purtroppo il bel toscano ha dovuto rifiutare la proposta per motivi lavorativi (è ufficiale della marina e quindi spesso parte per lunghi viaggi).

“Mi chiamarono e mi proposero il Grande Fratello Vip, ma per impegni lavorativi non ho potuto prendervi parte. […] È stato un periodo molto difficile, da settembre ad oggi ho studiato e ho conseguito la tanto attesa patente da Primo Ufficiale della Marina. Il primo traguardo è stato ottenuto”.

Nicola Vivarelli vorrebbe fare L’Isola dei Famosi.

L’ex cavaliere però non ha ancora rinunciato al mondo dello spettacolo e si è detto pronto a sbarcare in Honduras: “L’Isola dei Famosi sarebbe proprio il reality giusto, farebbe al caso mio. Penso di essere abbastanza adatto, spirito d’adattamento ne ho parecchio. L’unico problema è rappresentato dal fatto che sono un grandissimo mangione, in quanto mi alleno tanto e ci tengo proprio al mio aspetto, mi fa sentire bene“.

Vi dirò, non mi dispiacerebbe vederlo a L’Isola…

“Sono stanca di parlare continuamente di Veronica, Nicola e Gemma…” Il confronto tra Nicola e Veronica subito dopo la scorsa puntata 🔥 #UominieDonne pic.twitter.com/e7AbDz73v5 — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 27, 2020

“Penso a questa cosa del telefono” Gemma ha un dubbio e ne parla con Nicola subito dopo la scorsa puntata… pic.twitter.com/1IOXVIPftc — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 29, 2020

Nicola spiega perché con Gemma non c’è stato un bacio, ma soltanto un forte abbraccio! Che ne pensate di questa situazione? #UominieDonne pic.twitter.com/jAR9BX49F5 — Uomini e Donne (@uominiedonne) June 5, 2020

