Nicola Ventola nel cast de La Talpa, è ufficiale

Ci siamo, ci siamo, ci siamo! Questa volta è ufficiale davvero: la nuova edizione de La Talpa sarà registrata a fine estate e andrà in onda su Canale 5 in autunno. DavideMaggio.it, da sempre affidabile quando si tratta di nomi, ha anche anticipato il primo concorrente ufficiale: Nicola Ventola.

Nicola Ventola, nonostante la fama, non ha mai partecipato a un reality show ma da quando è “andato in pensione” col calcio ha partecipato a numerosi show televisivi dimostrandoci di saperci fare. Recentemente lo abbiamo visto nel nuovo show di Alessandro Cattelan, a Back To School e nel programma di karaoke di Prime Video.

“La Talpa va all’attacco. Non solo perché è arrivato per il format cult il momento di uscire dalla tana ma anche per la scelta del primissimo concorrente. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi di chi si tratta. In predicato di entrare a far parte del cast della novità della Canale 5 2024/2025 c’è un vero e proprio bomber. Nicola Ventola è pronto per essere uno dei concorrenti de La Talpa”.

Nicola Ventola a La Talpa, la conduttrice sarà Diletta Leotta

A condurre la nuova edizione de La Talpa, per la prima volta in versione ‘registrata’ ci sarà Diletta Leotta. Inizialmente si era pensato ad Ilary Blasi, ma poi il suo nome è stato depennato.

Gabriele Parpiglia in radio ha dato la sua opinione ed ha spiegato che dietro a questa scelta potrebbero esserci i due “incidenti” capitati Ilary a Battiti Live. Il riferimento è al botta e risposta della Blasi con gli autori e e al momento in cui la conduttrice – parlando con Irama – ha ammesso di non “capirne nulla di sonorità e influenze musicali”: “Credo che l’incidente con Irama penso che sia stata una cosa che non è andata giù a Mediaset. Mi riferisco al momento in cui a Battiti Live ha detto una cosa del tipo ‘io sono qui ma che ne so della musica, sono gli autori che mi scrivono queste cose’. E poi quando era in onda abbiamo visto un’altra cosa e non credo che anche quello sia molto piaciuto“.