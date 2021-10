“Provo qualcosa questo sì. Io sono convinto che a me lei piace, ma proprio convintissimo. Perché io questo me lo sento proprio. Però non voglio nemmeno rimanere così, che poi la cosa non finisce bene. Non è che sono innamorato, non posso dirlo. Però devo dire che mi piace molto. Quando sto con lei sto bene.

Lei secondo me lo sa già. Se lo sa che devo fare quindi? Io non voglio fare delle mosse sbagliate. Vorrei tanto provare a baciarla. Il fatto è che ci sono state occasioni in cui le avrei detto tutto, però ho il microfono e questo mi limita, mi trattiene. Non mi sento libero di esprimere tutto. Non sono molto convinto di poter piacere a lei. A volte penso di si, che ci sia interesse. Altre però non lo so, perché non ne sono così certo”.