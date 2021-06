E’ stato ritrovato a tre chilometri da casa il piccolo Nicola Tanturli. il bambino di meno di due anni, scomparso dalla sera prima dalla sua casa a Campanara, frazione isolata di Palazzuolo sul Senio. Secondo le prime informazioni alcune persone impegnate nelle ricerche hanno sentito dei lamenti da una scarpata. Era lui. Il piccolo è lievemente ferito, ma in buone condizioni di salute. “Siamo felici per il bambino e per la la sua famiglia – ha detto la prefetta di Firenze Alessandra Guidi – e siamo grati ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine, alla protezione civile e ai tanti volontari che si sono impegnati nelle ricerche”.

Ritrovato il bambino scomparso sul Mugello

Le immagini del ritrovamento di Nicola Tanturli, il bambino di due anni scomparso da casa

di Romina Marceca

La scomparsa e le ricerche

Un sospiro di sollievo per tutti dopo due notti. Un giorno e una notte intera di ricerche a tappeto con centinaia di volontari, cani molecolari, elicotteri, in una zona impervia e isolata dell’appennino tosco emiliano dove la famiglia del piccolo vive. Lunedì sera la mamma Giuseppina Paladino lo aveva messo a letto e poi era andata nella stalla. Il marito, Leonardo non era in casa, quando è tornano i due hanno cenato e, prima di andare a letto, sono andati a controllare nella cameretta di Nicola. Il bambino non era però nel suo letto. I genitori si sono messi subito a cercarlo, ma hanno dato l’allarme ai carabinieri solo la mattina successiva. Nove ore dopo.

Il ritrovamento

E’ stato un giornalista a ritrovarlo: mentre saliva verso la casa avrebbe udito alcuni lamenti e rumori. Giuseppe Di Tommaso, della Vita in diretta. Il bambino era in fondo a una scarpata, a ridosso della strada e profonda decine di metri ed è stato poi recuperato da un carabiniere che si è calato nel burrone. “Ho sentito il suo lamento e ho capito subito. Un’emozione indescrivibile, un miracolo”. Il piccolo ha già visto i genitori ed è stato abbracciato da parà Leonardo e da mamma Pina. “Per fortuna sta bene”. Il bimbo è stato visto dal medico presente con i soccorritori e ha deciso per il trasporto in elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

I protagonisti

Il Luogotenente Ciccarelli, comandante della stazione dei carabinieri di Scarperia, si è calato a 25 metri individuando il piccolo che ha chiesto subito della mamma. Lo stesso luogotenente lo ha riportato sulla strada sterrata riconsegnandolo alla donna. “Il bambino è stato ritrovato da Giuseppe Di Tommaso, uno dei nostri inviati – ha spiegato Alberto Matano, conduttore della trasmissione di RaiUno – era lì che stava girando insieme alla troupe immaginando il percorso che il bambino avesse potuto fare da casa. Lui era da solo perché la troupe era rimasta indietro, ha sentito dei lamenti si è sporto e in una scarpata ha trovato il piccolo. A quel punto non prendendo il telefono Di Tommaso è corso indietro, ha chiamato i carabinieri e li ha aiutati a tirarlo fuori dalla scarpata. L’ho sentito tra le emozioni, le lacrime e la gioia, mi ha chiamato e mi ha detto: ‘E’ Vivo, è vivo!'”.