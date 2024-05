Nicola Soccio, giovane papà di 25 anni, muore in un grave incidente stradale: ferito il suo amico

Grave incidente stradale per due amici, Nicola Soccio è morto ad appena 25 anni, dopo che la sua auto lo ha schiacciato

Un gravissimo incidente stradale è quello che è avvenuto nella giornata della festa della mamma, domenica 12 maggio. Purtroppo un giovane papà di appena 25 anni, chiamato Nicola Soccio, ha perso la vita praticamente sul colpo, dopo che il suo veicolo lo ha schiacciato.

I medici intervenuti sul posto, per lui non sono riusciti a fare più nulla, se non a constatare il suo straziante decesso. Tuttavia, la scena che si sono trovati davanti è apparsa straziante e grave, infatti i sanitari si sono presto resi conto della gravità dell’accaduto.

Dalle prime informazioni che hanno reso note diversi media locali, i fatti sono avvenuti nel giorno della Festa della Mamma, domenica 12 maggio. Precisamente sulla strada statale 272, che si trova nel comune di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. I due amici erano a bordo della Alfa Romeo 147, sembrerebbe che alla guida c’era proprio Nicola Soccio.

Tuttavia, è proprio all’improvviso che è avvenuto l’impensabile. Per gli inquirenti a causa dell’alta velocità, il giovane automobilista ha perso il controllo del suo veicolo ed è finito fuori strada. Si sono ribaltati ad una curva. Purtroppo è stato prima sbalzato fuori dall’auto, che poi alla fine lo ha schiacciato. I presenti si sono presto resi conto della gravità dell’accaduto ed hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Il decesso straziante di Nicola Soccio e le condizioni dell’altro ragazzo

Sul posto sono arrivati d’urgenza i sanitari ed anche le forze dell’ordine, che però si sono trovati davanti ad una scena straziante. La situazione era davvero grave ed ovviamente, per il giovane papà di appena 25 anni, non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo decesso.

L’amico è apparso anche lui in condizioni critiche. Per questo hanno disposto d’urgenza il trasferimento all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Anche se al momento non ci sono notizie certe sulla sua situazione medica.

Gli agenti hanno lavorato a lungo per ricostruire la dinamica di questo impatto, che sembra essere avvenuto autonomamente. Per ora non risulterebbero esserci altri veicoli coinvolti. Ci saranno a breve ulteriori aggiornamenti sul caso.