Nicola Simionato e Alessio Spera nei Demoni di Ciao Darwin, dove li avevamo visti

C’erano anche Nicola Simionato e Alessio Spera nella squadra dei Demoni della prima puntata di Ciao Darwin.

La nuova edizione di Ciao Darwin ha iniziato col botto con una sfida fra gli Angeli e i Demoni e proprio nella squadra dei diavoli abbiamo visto numerose facce conosciute. Oltre Lucrezia Boldrini di Ex On The Beach Italia, infatti, c’erano anche i già citati Nicola Simionato e Alessio Spera che hanno preso parte a ben tre prove.

Simionato ha preso parte alla prima prova di canto e poi al defilè regalandoci un perizoma rappresentando l’intimo maschile, mentre Spera è stato fra i protagonisti del genodrome che è tornato in versione rivisitata dopo l’incidente dell’ultima edizione.

Ovviamente su questo sito Nicola Simionato e Alessio Spera non hanno bisogno di presentazioni, ma se non li conoscete andate sull’altro sito e non devo neanche dirvi perché.

Alessio Spera su OF per aiutare i genitori

“I miei genitori si trovavano in grosse difficoltà economiche, papà in pensione, mamma con uno stipendio di solo 800 euro al mese e moltissime spese da pagare, allora mi sono dovuto rimboccare le maniche, ho lasciato lo studio e ho iniziato a fare lavori disparati, dal pizzaiolo a 5euro l’ora, in fabbrica da tirocinante a 500/600 euro al mese. Poi l’incontro che mi ha svoltato la vita, con Fabio della mia agenzia che mi ha proposto di iscrivermi su OF e ora ho svoltato!”.

