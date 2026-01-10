Nicola Savino parla di Tali e Quali su Rai1

Nicola Savino è il nuovo conduttore di Tali e Quali su Rai1. Il conduttore ha rivelato le sue emozioni e aspettative per questa nuova avventura televisiva in un’intervista al settimanale Chi.

Nicola Savino è stato scelto da Carlo Conti per condurre la nuova edizione di Tali e Quali e il DopoFestival. Il conduttore ha parlato del suo debutto in prima serata su Rai1 e ha speso parole di stima e affetto per i giudici della trasmissione, ovvero Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez.

Ha dichiarato di aver conosciuto Alessia Marcuzzi per la prima volta nel 1996 al Festivalbar e di considerarla un giudice molto competente in fatto di musica e voci. Ha anche elogiato Massimo Lopez per le sue imitazioni e il controllo del tono di voce, e Cristiano Malgioglio per la sua voglia di fare spettacolo e la sua capacità di curare ogni dettaglio.

Dopo aver parlato della sua esperienza a Tali e Quali, Nicola Savino ha fatto un bilancio della sua carriera artistica, tornando in Rai dopo essere stato in Mediaset e Tv8. Ha rivelato che i passaggi nella sua carriera sono stati motivati dalla voglia di crescere e ha espresso il desiderio che il suo passaggio in Rai sia duraturo, incontrando un pubblico che lo assomiglia.