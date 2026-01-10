7.8 C
Roma
sabato – 10 Gennaio 2026
Gossip

Nicola Savino parla di Tali e Quali su Rai1

Da stranotizie
Nicola Savino parla di Tali e Quali su Rai1

Nicola Savino è il nuovo conduttore di Tali e Quali su Rai1. Il conduttore ha rivelato le sue emozioni e aspettative per questa nuova avventura televisiva in un’intervista al settimanale Chi.

Nicola Savino è stato scelto da Carlo Conti per condurre la nuova edizione di Tali e Quali e il DopoFestival. Il conduttore ha parlato del suo debutto in prima serata su Rai1 e ha speso parole di stima e affetto per i giudici della trasmissione, ovvero Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez.

Ha dichiarato di aver conosciuto Alessia Marcuzzi per la prima volta nel 1996 al Festivalbar e di considerarla un giudice molto competente in fatto di musica e voci. Ha anche elogiato Massimo Lopez per le sue imitazioni e il controllo del tono di voce, e Cristiano Malgioglio per la sua voglia di fare spettacolo e la sua capacità di curare ogni dettaglio.

Dopo aver parlato della sua esperienza a Tali e Quali, Nicola Savino ha fatto un bilancio della sua carriera artistica, tornando in Rai dopo essere stato in Mediaset e Tv8. Ha rivelato che i passaggi nella sua carriera sono stati motivati dalla voglia di crescere e ha espresso il desiderio che il suo passaggio in Rai sia duraturo, incontrando un pubblico che lo assomiglia.

Articolo precedente
Papa Leone XIV: appello alla pace nel mondo
Articolo successivo
Aggiornamenti in diretta: notizie del 10 gennaio 2026
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.