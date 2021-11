Sta facendo molto discutere la frase pronunciata da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip in merito all’aborto. Oltre il mondo della politica (hanno detto la loro Laura Boldrini, Emma Bonino, Giorgia Meloni e molti altri), anche Le Iene hanno affrontato il caso. A parlare è stato Nicola Savino.

La produzione de Le Iene ha così mandato in onda il filmato incriminato ed una volta rientrato in studio, Nicola Savino ha continuato:

È una frase detta sicuramente in velocità, comunque la pensiate vogliamo ricordare a tutti che l’aborto è una conquista di civiltà, è un diritto che in Italia è stato sancito da 40 anni con un referendum. Gli elettori, gli italiani si sono espressi con una grandissima partecipazione. A Le Iene stiamo lavorando ad un servizio che vi mostreremo a breve e vi racconta come questo diritto sia sotto attacco in molti Paesi.