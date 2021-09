Durante la notte i gieffini si lasciano andare alle migliori confessioni. Nicola Pisu e Sophie Codegoni stamani non riuscivano a dormire, così si sono appartati in giardino, dove hanno parlato della durata del GF Vip 6. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha rivelato che sul loro contratto c’è scritto che il programma durerà 93 giorni, ma che potrebbe essere allungato fino a 8/9 mesi : “Da contratto sono 93 giorni, in teoria fino a dicembre, ma c’è scritto che potrebbe durare dagli 8 ai 9 mesi se va bene il programma“. La regia ha subito cambiato inquadratura, ma ormai era troppo tardi.

Se i gieffini inizieranno a creare dinamiche interessanti come quelle del GF Vip 5 è probabile che anche questa edizione finisca con l’arrivo della primavera.

Il contratto dice che “Potrebbe durare dagli 8 ai 9 mesi, se va bene il programma” La terapia post #gfvip è compresa nel pacchetto? pic.twitter.com/7r1q0YhFyt — Benedetta 👧🏻 (@BeBe90) September 22, 2021

NICOLA HA APPENA DETTO CHE NEL CONTRATTO C’È SCRITTO CHE IL GF POTREBBE DURARE FINO A 9 MESI E SUBITO HANNO ABBASSATO IL MICROFONO E CAMBIATO REGIA MI SENTO MALE URLANDO #GFvip pic.twitter.com/k3zO31cLE9 — letteralmente alla frutta (@themarydrama) September 22, 2021

Pisu: “Nel contratto c’è scritto che potrebbe durare dagli 8 ai 9 mesi se va bene il programma” CENSURA #gfvip #gfvip6 pic.twitter.com/BtExXHiuI8 — Marizzita3 (@Marizzita_) September 22, 2021

In realtà Nicola Pisu ha soltanto confermato i rumor che circolavano nelle scorse settimane. Anche Il Messaggero aveva ipotizzato la durata monster di 8 mesi per il GF Vip 6: “La durata prevista per questa edizione del GF Vip è di tre mesi, ma gli autori – memori del successo della scorsa stagione – starebbero già pensando di allungare la permanenza dei vipponi all’interno della casa. Di quanto? Al momento non è dato saperlo, ma secondo alcuni rumors sarebbe al vaglio la possibilità di allungare il reality fino a maggio 2022, che significherebbe 8 mesi all’interno della casa di Cinecittà. Del resto la scorsa edizione, quella vinta Tommaso Zorzi, si è spinta fino a marzo per una durata totale di 169 giorni“.

