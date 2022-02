Manila Nazzaro sabato notte è tornata a parlare di una brutta frase che Nicola Pisu ha rivolto mesi fa a Miriana Trevisan. Nel farlo l’ex Miss Italia ha usato un modo di dire davvero spiacevole nei confronti del figlio di Patrizia Mirigliani. Per questo motivo ieri sera Nicola Pisu si è fatto sentire ed ha criticato Manila.

“Guardo una vecchia foto e di quella miss Italia che ha conquistato il cuore di mio nonno e di tutti gli italiani per la bellezza dei valori che aveva saputo incarnare, oggi non ritrovo più nulla. Incredulo ti ascolto. Mai avrei immaginato che proprio tu mi avresti augurato di “morire affogato”.

Questa frase dimostra che la violenza non ha genere e che sull’educazione al rispetto delle differenze e della parità, c’è ancora molta strada da fare. Perché il centro di tutto, cara Manila, non sono i maschi o le femmine, ma la persona. E la persona che vedo davanti a me, non la riconosco più. Le parole pesano e possono essere pietre, tanto più se dette da chi riveste il ruolo di madre e di personaggio pubblico, e che dovrebbe sentire una responsabilità ancora maggiore per i messaggi di cui si fa portavoce”.