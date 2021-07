Manca poco più di un mese all’inizio del Grande Fratello Vip 6 e la lista dei concorrenti quasi ufficiali si allunga. Dopo Totò Schillaci, Raz Degan e Pamela Prati, nella casa di Cinecittà dovrebbe entrare anche Nicola Pisu. Il figlio di Patrizia Mirigliani sarà uno dei vipponi di Alfonso Signorini e a dare la notizia in esclusiva è stato Davide Maggio.

“Ho denunciato mio figlio per salvarlo, non c’era altra soluzione. Quando si prende una decisione come questa lo si fa perché si è soli. La pietà di una madre non aiuta un figlio. Mi chiedeva continuamente soldi, una richiesta che si accentuava quando aveva più bisogno di sostanze. Quando è arrivata la denuncia si è voluto vendicare raccontando tutto alla stampa oggi però mi ringrazia perché gli ho dato modo di pensare, ha capito che per fare questo ero disperata. Sono stata una mamma che ha fatto tutto per lui. Credo che a piccoli passi ce la faremo. Spero che Nicola un giorno possa diventare per altri ragazzi, con lo stesso problema, un punto di riferimento”.