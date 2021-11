Il flirt tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan è ufficialmente sepolto. Ieri sera i due si sono nominati a vicenda e il gieffino ha attaccato pesantemente la coinquilina, accusandola di aver giocato con i suoi sentimenti (qui il video).

“Non è chiara. Oggi ha detto ‘storia chiusa’, mentre prima diceva che voleva frequentarmi fuori. Mi doveva dire fin dall’inizio che non voleva vedermi. Ripeteva ‘qui no, ma fuori vorrei conoscerti ed eventualmente avere una storia’. Poi mi ha ripetuto che mi vede come un amico e non vuole altro. E allora basta, io non la voglio come amica. Questa è incoerenza e non si gioca così. Io mi sento preso in giro e illuso, perché mi fai credere delle cose che non ci sono in verità. Volevo cose vere e concrete, visto che io sono sincero. Io sono troppo fisico? Non dire cavolate per cortesia. Sapevi che io sono innamorato di te, non dovevi giocare. Devo crescere io? Cresci tu e inizia ad essere più sincera. Stai inventando scuse da tempo”.