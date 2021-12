Come quasi tutti gli altri ex gieffini, ieri sera nello studio del GF Vip c’era anche Nicola Pisu. I più attenti però si sono accorti che da metà della puntata in poi la sedia del figlio di Patrizia Mirigliani è rimasta vuota. Qualcuno ha parlato di una discussione avvenuta durante la pubblicità con un autore, ma la realtà è un’altra. La patron di Miss Italia poco fa è intervenuta su Twitter ed ha spiegato come mai Nicola ha lasciato lo studio.

“Nicola ringrazierà sempre il GF per la bella opportunità che gli ha dato. Vorrei rassicurare quelle persone che si sono preoccupate per Nicola poiché a metà serata ha abbandonato lo studio televisivo del GF. Nicola sta bene! Ha avuto un malore dovuto al freddo”.

Vorrei rassicurare quelle persone che si sono preoccupate per Nicola poiché a metà serata ha abbandonato lo studio televisivo del Gf. Nicola sta bene! — Patrizia Mirigliani (@PMirigliani) December 7, 2021

IN CHE SENSO NICOLA HA LASCIATO LO STUDIO #GFVip pic.twitter.com/mApfcsavsA — miriana 3visan (@salvatrash1) December 6, 2021

Nicola Pisu parla dei rumor circolati in giornata: “Signorini non mi ha mai insultato”.

Anche lo stesso Pisu ha raccontato quello che è successo ieri sera durante una pausa pubblicitaria: “Vorrei dire la mia su quello che si dice. Sul fatto che uno degli autori mi ha trattato male e che voleva obbligarmi a restare lì per parlare di Miriana Trevisan e Biagio. Poi ho letto che Alfonso Signorini avrebbe detto che sono uno sfi**to di M. Volevo dirvi che non è assolutamente vero nulla. Perché ieri io purtroppo non mi sono sentito benissimo. Sono andato nei camerini ed è venuto un medico a visitarmi. Il dottore i ha consigliato di andare a casa e volevo smentire tutto quello che è stato scritto. Questa è la verità ve lo assicuro“.

Insomma, nessun retroscena choc gold, ma un semplice colpo di freddo.