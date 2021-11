Miriana Trevisan e Nicola Pisu stanno affrontano una crisi del loro rapporto, perché lei sente di essere frenata dal fatto di essere una madre. La gieffina ha paura del giudizio di suo figlio e aspetta di parlare con lui prima di lasciarsi andare con il coinquilino. Ieri l’ex marito di lei, Pago, intervistato a Casa Chi ha rivelato come loro figlio ha reagito davanti alle immagini del flirt tra sua madre e Pisu.

“Cosa pensa mio figlio di tutto questo? Lui ha già vissuto suo papà in questa situazione. Ti dico la verità, all’inizio essendo la mamma lui era geloso dal punto di vista proprio affettivo come se fosse il figlio fidanzatino. All’inizio ha detto: ‘Ma cosa sta facendo?’. per fortuna lei ha pensato subito di aspettare il giudizio di nostro figlio. Ma adesso lui è tranquillo. Lei è una mamma fantastica.

Non so se tra lei e Nicola Pisu potrebbe nascere qualcosa fuori. Devo dire che lei è molto misteriosa e non lo sta facendo capire. Se mi chiedi se Nicola Pisu potrebbe essere un uomo giusto per Miriana ti dico di no. Lo guardo e vedo che non mi sembra adatto. Però lei è molto frenata dalle telecamere. A dire la verità non so se si tratterrebbe o andrebbe oltre senza avere tutti questi sguardi addosso”.