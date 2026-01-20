12.9 C
Nicola Piccinni a Bari

La Stagione lirica della Fondazione Teatro Petruzzelli si apre con la rappresentazione dell’opera “La Cecchina, o sia la buona figliola” di Niccolò Piccinni, in occasione del Tricentenario della sua nascita. L’opera, con la direzione di Stefano Montanari e la regia di Daniele Luchetti, va in scena dal 21 al 28 gennaio.

L’opera diede la celebrità a Piccinni e fu il titolo del Settecento più eseguito in tutto il mondo, con oltre trecento repliche dopo la prima romana del 1760. Il sovrintendente Nazareno Carusi ha dichiarato che le celebrazioni per il Tricentenario servono a instillare un sentimento di coesione e orgoglio nella città di Bari.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha aggiunto che l’iniziativa serve a ricostruire un sentimento di orgoglio nella città e a rivalutare i teatri storici di Bari. La regia di Daniele Luchetti ha trasformato l’opera da lacrimosa e pietistica a umoristica e buffa, immaginando una sorta di villeggiatura del ‘700. Il direttore d’orchestra Stefano Montanari ha sottolineato la complessità della scrittura musicale dell’opera e la scelta di un cast particolare per rappresentare le caratteristiche dei personaggi.

