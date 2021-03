“Il vaccino AstraZeneca è sicuro, mi sento di affermarlo anche dopo aver rivisto tutti i dati. Il rapporto benefici-rischi è ampiamente positivo”. Nel giorno della sospensione delle somministrazioni decisa da Germania, Francia, Italia e non solo, Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), tiene fermo il timone. La rotta, nonostante la bufera, non cambia. E tuttavia qualcosa è cambiato: non si parla più di singoli lotti ritirati, ma di uno stop generalizzato di cui non se ne conosce la durata.

Professor Magrini, fino a ieri Aifa, ministero della Salute e Istituto superiore di sanità sostenevano di continuare senza paura con le somministrazioni, nonostante gli “eventi avversi fatali” registrati in Italia. Ora invece il blocco. Cosa dobbiamo pensare?

“Si è arrivati alla sospensione perché diversi Paesi europei, tra cui Francia e Germania, hanno preferito interrompere la vaccinazione dopo singoli casi recenti di eventi avversi, che hanno suggerito di fare una pausa per le verifiche e poi ripartire. È stata una scelta di tipo politico”.

Vaccini, l’Aifa sospende AstraZeneca: gli infermieri portano via le dosi dall’hub di somministrazione



Che tipo di eventi avversi?

“Alcuni decessi avvenuti tra persone nella fascia di età 40-50 anni attribuiti a supposti eventi trombotici in particolare a livello cerebrale. Questi pochi casi, dopo una prima discussione ieri all’Ema (l’Agenzia europea del farmaco, ndr) sono stati riferiti al Comitato di farmaco-vigilanza per approfondimenti. Hanno destato un’attenzione fortissima da parte dei media, anche prima che fossero resi noti i risultati delle autopsie, alcune delle quali hanno poi escluso il nesso di casualità. Ci sono stati Paesi che hanno voluto la sospensione dopo un solo decesso, come la Danimarca”.

Gli esperti tedeschi del Paul-Ehrlich-Institut hanno notato un accumulo di casi che presentavano una rara forma di trombosi venosa cerebrale in connessione con una carenza di piastrine nel sangue in prossimità temporale con l’inoculazione di AstraZeneca. È questo che ha convinto allo stop?

“Si sono avuti questi casi, è vero, ma in Italia per ora solo uno di questo tipo, da valutare meglio. Siamo ancora nel campo di ipotesi che vanno dimostrate su numeri pi ampi al livello europeo”.

Quanti casi sospetti in Italia?

“Siamo a 8 morti e 4 eventi avversi gravi, alcuni però verificatisi molti giorni dopo la somministrazione. Poiché quando ci sono accertamenti giudiziari i tempi si allungano, abbiamo voluto avviare, con richiesta urgente, la raccolta centralizzata dei dati e della documentazione”.

Quanto durerà la sospensione?

“Raccoglieremo tutti i dati possibili in due-tre giorni, poi attenderemo la decisione dell’Ema che dovrebbe arrivare mercoledì o giovedì. La Francia ha detto che lo stop durerà solo 24 ore, l’Olanda due settimane. Sarà comunque una finestra temporale che ci consentirà, chiariti i dubbi, di proseguire con maggior speditezza di prima”.

L’Aifa ha deciso in autonomia?

“Lo stop precauzionale nasce dal costante confronto con il ministro della Salute e gli altri Paesi, ed è maturato dopo la riunione all’Ema. Già una settimana fa l’opzione era stata discussa, ma si era preferito agire con il semplice ritiro degli stock. Ora ci siamo convinti che sia meglio una revisione complessiva di tutti i dati e un’analisi più dettagliata”.

Chi ha già avuto la prima dose cosa deve fare?

“Può stare tranquillo, non deve fare niente se non segnalare eventuali sintomi al proprio medico. Le reazioni avverse, quando ci sono, si manifestano nelle ore immediatamente successive alla puntura. Dobbiamo avere fiducia nella ricerca e nel Piano vaccinale. Entro l’estate dovrebbero arrivare oltre 20 milioni di dosi al mese, e il prodotto russo Sputnik potrebbe essere valutato dall’Ema a maggio”.

Le rifaccio la domanda da cui siamo partiti: AstraZeneca è sicuro al pari degli altri antidoti?

“È sicuro. Ma per fare il confronto tra i tre vaccini autorizzati in Europa servono ulteriori dati”.