Nicola, il figlio di Miriana Trevisan: emozioni a La Volta Buona

Nicola, il figlio di Miriana Trevisan e del cantante Pago, ha emozionato il pubblico durante la sua ospitata nel programma “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo. Nato nel 2009, Nicola ha mostrato una certa grinta e ha condiviso alcuni aneddoti divertenti sulla sua vita. “Se ho fatto conoscere una fidanzatina a mamma? Non lo farei mai perché le direbbe cose imbarazzanti”, ha affermato.

Nicola vive con la madre e ha scherzato sulla possibilità di andare a vivere con il padre: “Mai!”. Ha rivelato di avere un profondo legame con la madre, definendola “stupenda” e uno dei tasselli più importanti della sua vita. Durante l’intervista, ha dichiarato: “La amo soprattutto” e l’ha descritta come “insostituibile”.

La sua presenza in trasmissione ha suscitato una grande commozione, non solo in Miriana, visibilmente toccata, ma anche nell’animatrice Caterina Balivo. Riguardo al suo futuro, Nicola ha affermato di non avere ancora le idee chiare: “A 16 anni è difficile sapere cosa vuoi fare da grande”, ma ha espresso interesse per la musica, seguendo le orme della madre.

L’intervento di Nicola ha offerto uno sguardo affettuoso sulla vita di una famiglia segnata dalla notorietà, mettendo in evidenza la solidità del legame tra madre e figlio nonostante le difficoltà del passato.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it