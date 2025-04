Nicola Fratoianni di AVS attacca Antonio Tajani: il video del ‘vaffa’ in Parlamento

Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), ha attaccato il vice presidente del Consiglio Antonio Tajani in Parlamento, insultandolo a microfoni spenti dopo la sua replica al Question Time sul Medioriente. Nel suo intervento, Fratoianni ha accusato Tajani di non aver menzionato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, descritto come “criminale di guerra”, e ha criticato la mancanza di sanzioni contro il governo israeliano, sostenendo che sia colpevole di genocidio e apartheid. Ha chiesto al governo italiano di riconoscere lo Stato di Palestina per promuovere una soluzione di “due popoli, due Stati”.

Fratoianni ha sottolineato che l’ecatombe di Gaza rappresenta un fallimento dei diritti umani e ha concluso il suo intervento con un’accusa di complessità nei confronti del governo per la sua inazione di fronte alla crisi. L’episodio è stato trasmesso in diretta da Rai, e il “vaffa” di Fratoianni ha generato indignazione. Fratelli d’Italia ha espresso solidarietà a Tajani, con il presidente dei senatori Lucio Malan che ha criticato il comportamento di Fratoianni e la mancanza di scuse. Galeazzo Bignami e Giovanni Donzelli, esponenti di FdI, hanno aggiunto che la sinistra mostra ipocrisia parlando di rispetto delle istituzioni mentre manifesta intolleranza.

La situazione ha suscitato forti reazioni nel dibattito politico, evidenziando le tensioni tra i vari schieramenti riguardo alla questione israeliano-palestinese e all’educazione civica. Fratoianni continua a richiamare l’attenzione sulla crisi umanitaria in corso, insistendo sulla necessità di assumere una posizione chiara e consapevole.