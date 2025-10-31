Nicola e Sabrina: l’amore sbocciato a Uomini e Donne Italia

Nicola è uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, il popolare programma condotto da Maria De Filippi. Quest’anno, si è fatto notare per la sua intesa con Sabrina Zago, una delle dame più in vista del parterre femminile.

Nel corso delle puntate, Nicola ha mostrato la sua ironia e la sua eleganza, cercando di conquistare il cuore di Sabrina con corteggiamenti simpatici e raffinati. Alla fine, i due hanno deciso di uscire insieme dal programma, con segnali che indicano che la loro relazione stia procedendo positivamente.

Si stima che Nicola abbia circa 60 anni e provenga dalla Puglia. Tuttavia, non sono disponibili ulteriori informazioni sulla sua vita privata, come la sua esatta data di nascita o il segno zodiacale. Sul suo profilo Instagram ufficiale, @nicola.bux.756, ha circa 60 follower e, attraverso i pochi post, emerge che è un grande tifoso del Bari. Inoltre, Nicola sta ancora elaborando la perdita di suo padre, Michele, un evento che ha avuto un forte impatto sulla sua vita.

Le novità su Uomini e Donne continuano a suscitare interesse tra i fan, con Nicola e Sabrina al centro dell’attenzione.