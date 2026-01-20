Nicola Bulgari porta la musica a Roma

Nicola Bulgari, imprenditore e nipote del fondatore del marchio di lusso Bulgari, afferma che non si può vivere senza musica e che il suo sogno è di diffonderla nelle scuole con i suoi artisti per avere un pubblico più giovane nelle sale da concerto. La sua fondazione presenta la prima edizione di una stagione concertistica a Roma, con cinque appuntamenti tra il 2 febbraio e il 19 maggio, ospitati al Teatro della Cometa e alla Protomoteca del Campidoglio.

La fondazione di Bulgari ha molteplici anime, tutte legate dal desiderio di restituire qualcosa alla città. Oltre a sostenere l’Accademia di Santa Cecilia, la fondazione sostiene anche case di accoglienza, mense e centri di assistenza, e ora anche giovani musicisti nel loro percorso di crescita. La passione di Bulgari per le auto d’epoca, che ha collezionato nel suo “garage” museo, affonda nel bisogno di conservare la tradizione e proiettarla nel futuro, un percorso simile a quello che sta intraprendendo con la musica.

Il cuore della passione per le auto si trova in Pennsylvania, dove Bulgari ha riportato in vita un vecchio cinema drive-in degli anni ’50, riconvertito in un centro interamente dedicato alla sua collezione. La stagione concertistica darà spazio a interpreti affermati e a nuovi talenti, accostandoli in un percorso che spazia fino al Novecento. I protagonisti del primo appuntamento saranno Luigi Piovano e il Quartetto Henao, che eseguiranno due capolavori per archi di Schubert. Seguiranno altri concerti con artisti come Ruslan Talas, Julian Kainrath e Nikoloz Kokilashvili, che eseguiranno brani di compositori come Chopin, Liszt e Prokofiev. La fondazione organizzerà anche video divulgativi sui social e masterclass con gli studenti delle scuole romane.