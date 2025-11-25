Nico Paz e il Real Madrid

La strategia del Real Madrid per monitorare i giocatori che escono dalla loro academy, nota come “La Fábrica”, sta dando frutti. Un nome che spicca per il futuro prossimo è quello di Nico Paz, un giocatore hispano-argentino nato a Tenerife e internazionale con la Nazionale argentina. Lo scorso estate, Nico Paz era tra i candidati per tornare al Real Madrid, ma il trasferimento non si è concretizzato.

Tuttavia, il club non ha perso le tracce del giocatore, che è stato formato per otto stagioni a Valdebebas. Nico Paz, 21 anni, sta brillando nella sua seconda stagione nel Como, dopo aver già impressionato nella sua prima stagione in Serie A. Ha iniziato la stagione a ritmo records, con quattro gol e quattro assistenze, quando non si è ancora arrivati al primo terzo del campionato.

Il Real Madrid non perde di vista Nico Paz e non perde il controllo. La strategia del club è di mantenere una opzione di riacquisto per il giocatore, che può essere esercitata per 8 milioni di euro se il giocatore dovesse tornare al Real Madrid lo scorso estate, per 9 milioni di euro se il club decidesse di riprenderlo il prossimo anno, e per 10 milioni di euro se il club decidesse di aspettare fino al 2027.

Tuttavia, il nome di Nico Paz si sta facendo strada nel mercato e potrebbe essere difficile che non ci siano altri pretendenti per il giocatore prima del 2027. Il Real Madrid ha mantenuto il 50% dei diritti sul giocatore quando lo ha venduto al Como per 6 milioni di euro, una strategia che il club ha adottato in altre occasioni per mantenere il controllo sui giocatori che escono dalla loro academy.

La prima opzione per il Real Madrid è di riportare Nico Paz al Bernabéu, ma il club è anche pronto a vendere il giocatore ad altri club se le condizioni sono giuste. Nico Paz potrebbe essere pronto per il suo primo Mondiale e il Real Madrid potrebbe essere pronto a dargli l’opportunità di giocare per il club.