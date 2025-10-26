18.1 C
Roma
domenica – 26 Ottobre 2025
Nicki Nicole chiarisce le voci sulla gravidanza in Spagna

Da stranotizie
Nicki Nicole, la fidanzata di Lamine Yamal, ha affrontato direttamente le voci riguardanti una possibile gravidanza. Recentemente, la cantante argentina ha commentato l’argomento mentre interagiva con i suoi fan durante una diretta social, rispondendo a un fan che le chiedeva se stesse aspettando un bambino dal giovane calciatore del Barcellona.

La coppia ha recentemente festeggiato il primo mese di relazione, ma la loro crescente notorietà ha alimentato speculazioni, tra cui quelle su una presunta gravidanza. Yamal ha dedicato un gol importante a Nicki e, dopo la partita contro l’Olympiacos, i due sono apparsi insieme in un momento di leggerezza con il tecnico Hansi Flick.

Durante la diretta, Nicki ha smentito le voci dicendo: “No, no, no. Non al momento.” Tuttavia, ha anche condiviso il desiderio di diventare madre in futuro, affermando: “Mi piacerebbe essere madre anche io.”

Le domande e i rumors probabilmente non si fermeranno, date le circostanze attuali del loro rapporto, che continua a suscitare l’interesse del pubblico. La pagina ufficiale della Champions League ha recentemente pubblicato una foto della coppia durante la partita, contribuendo ulteriormente alla loro visibilità.

