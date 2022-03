Da quando ha riconquistato la sua libertà dopo 13 anni di prigionia, Britney Spears sui social è un fiume in piena. La principessa del pop negli ultimi mesi su Instagram ha duramente attaccato la sua famiglia ed ha iniziato ad esprimersi con naturalezza, pubblicando foto senza vestiti e video dove balla e proprio per una di queste clip dove danza ha ricevuto un grosso complimento di Nicki Minaj.

La Spears ieri ha caricato un filmato dove balla sulle note di Parle à Ta Tete di Indila ed ha scritto: “Ho registrato 30 video di danza quando ero in vacanza a Maui. Per me è così divertente e liberatorio ballare. So di non essere la miglior ballerina, molte persone prendono in giro il modo in cui mi muovo, ma onestamente fino a che mi muovo ed esprimo l’umore con il mio corpo sono felice e significa che sto guarendo. La terapia è tutto un lavoro mentale. Ballare mi fa stare bene. So che i miei passi non sono perfetti, ma se solo sapeste quanto è bello sentirmi libera e usare il mio corpo come voglio. Che Dio vi benedica tutti“.

Nicki Minaj: “Britney rimettiti la corona”.

La rapper di Anaconda ha commentato il post di Britney dicendole di non fare la modesta e mettersi in testa la corona che le spetta: “Tu non sei la miglior ballerina? Britney rimetti subito in testa la tua corona e lasciala lì. Tu sei la miglior ballerina, appurato questo, cosa ci aspetta adesso?”

Nicki Minaj ha perfettamente ragione, Britney è stata senza ombra di dubbio la miglior ballerina tra le grandi popstar e ora che è libera è pronta a riprendersi il trono che le spetta.



