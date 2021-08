In una recente intervista rilasciata a Glamour, Jessie J ha raccontato come sono nate le sue hit, da Price Tag a Domino. La cantante inglese ha anche rivelato com’è nata la collaborazione con Ariana Grande e Nicki Minaj in Bang Bang.

“Bang Bang è una canzone che esisteva già. Non ho scritto io Bang Bang. Max Martin ha scritto Bang Bang e l’avevamo già cantata sia io che Ariana,. Entrambe l’abbiamo adorata da subito. Ci siamo dette: “Perché non la facciamo entrambe?”. Quindi Ariana è rimasta sulla seconda strofa, io ho registrato la prima strofa, e poi Nicki l’ha sentita in studio e ha subito detto: “Devo cantare anche io questo pezzo”. Non siamo andate da lei e abbiamo chiesto se voleva collaborare. Non dimenticherò mai quello che è successo: ero nella mia camera da letto nel mio appartamento a Londra e mi è stata inviata la versione con Nicki. Mi sono semplicemente seduto in fondo al mio letto tenendo il telefono in mano, fissando il pavimento, chiedendomi: “Come cavolo è successo tutto questo?” Mi sentivo letteralmente come se avessi vinto una gara”.

Nicki non è d’accordo con Jessie J e su Twitter l’ha sbugiardata. La rapper con molta onestà ha dichiarato che la sua casa discografica le ha chiesto di cantare con Jessie e Ariana e l’ha pagata per farlo.

Babe @JessieJ I didn’t hear the song & ask 2get on it. The label asked me2get on it & paid me. How would I have heard the song? 😩 chiiille what am I the damn song monitor? Snoopin around for songs chile?😂This was said by another artist recently as well. Yallgotta stop🎈 LoveU😘 pic.twitter.com/LShiO3wEm6

— BEAM ME UP SCOTTY MIXTAPE OUT NOW‼️🎀🦄♥️ (@NICKIMINAJ) August 6, 2021