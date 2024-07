Nicki Minaj parla italiano in concerto a Milano

Per la gioia di tutti i Barbz italiani, Nicki Minaj ieri sera è arrivata a Milano con il suo Pink Friday 2 World Tour.

Durante un momento di ringraziamenti prima di esibirsi sulle note di Starship, Nicki Minaj ha parlato un po’ nella nostra lingua dicendo alcune parole che conosce: “Bellissima”; “Ti amo” e ovviamente “Ciao“.

Nicki Minaj in tour, quando ad Amsterdam è stata arrestata

Il tour europeo di Nicki Minaj si è macchiato con un arresto quando ad Amsterdam è stata fermata perché trovata in possesso di alcune dosi di erba.

“Stanno facendo di tutto per rovinare il mio tour” – le parole complottiste della cantante – “Vengono pagati un sacco di soldi per cercare di sabotare il mio tour perché così tante persone sono arrabbiate perché ha così tanto successo e non possono mangiarmi sulle mie spalle. Sono stati sorpresi a rubare soldi dai miei jet. Cosa è successo? Ora hanno detto di aver trovato dell’erba e che delle persone devono venire qui per controllare e pesare i pre-roll. Voglio anche far notare che mi hanno preso le valigie senza consenso.

La mia sicurezza li ha già informati che quelle pre-roll appartengono a loro. Fanno questo per cercare di farmi fare tardi in modo che possano scrivere storie negative. La gelosia è una malattia. Il resto lo sapete. Ho filmato tutto, e i l fatto che io filmassi ogni singola cosa li faceva davvero impazzire. Adesso mi hanno detto che dovevo andare con loro, per una dichiarazione sulla mia sicurezza al distretto di polizia”.

Il tour europeo di Nicki Minaj continua ora con altre sei tappe: una in Austria, poi Irlanda, Romania, UK, Svizzera e l’ultima in Belgio il prossimo 14 luglio.