A distanza di una settimana dal commento che Cardi B ha fatto a Lulù Selassié è arrivata anche la risposta di Nicki Minaj. La rapper di Super Bass ha infatti piazzato un bel ‘mi piace’ su Twitter ad una foto di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip.

Ovviamente la rapper non ha la minima idea di chi sia Alfonso Signorini, ha solo messo il mi piace ad un commento di un suo follower che conteneva appunto la foto del conduttore con le mani sui fianchi. Una pic reaction che è molto piaciuta alla cantante.

Ecco la foto incriminata:

Ovviamente il ‘mi piace’ non è sfuggito ai fan del reality che hanno così commentato:

Cardi che fa un tweet per Lulù e Nicki che mette like ad una foto di Alfonso con Clarissa da dietro 😭 #GFVip https://t.co/3Bq2pNUjjQ

Sto cercando di ridere in silenzio perché Nicki Minaj ha messo like a questo tweet BUT i miei fratelli stanno dormendo ed è molto difficile riuscirci https://t.co/9hre2JGNxl

— melograno (Taylor’s Version) (@melogranoss) February 14, 2022