Nicki Minaj, Maluma e Myriam Fares cantano Tukoh Taka, la sigla dei Mondiali di Calcio

I mondiali di calcio sono ufficialmente iniziati e la televisione si è letteralmente prostata ai suoi piedi. A incoronare l’evento, come ogni anno, è stata la sigla scritta e realizzata per l’occasione.

Quest’anno per la prima volta nella storia dei mondiali l’inno è stato cantato in tre lingue diverse: inglese, spagnolo e arabo. Ed a rappresentare i tre idiomi sono stati chiamati Nicki Minaj, Maluma e Myriam Fares. Il risultato è Tukoh Taka, un chiaro riferimento al tiki-taka che in gergo calcistico indica il mantenimento ossessivo del possesso palla.

.@NICKIMINAJ earns the biggest YouTube debut of 2022 by a female rapper with “Tukoh Taka” surpassing 4.43M views in 24 hours. pic.twitter.com/4s7gVXd0lP — The Female Rap Room (@girlsinrap) November 19, 2022

Una canzone così brutta era da tempo che non la sentivo, anche se ovviamente il successo sembrerebbe essere assicurato.

Aridateme il Waka Waka.