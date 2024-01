Nicki Minaj interrompe un’esibizione: “Questa mia hit non mi piace! Non la canterò più”

Domenica sera Nicki Minaj si è esibita all’E11VEN Club di Miami ed ha festeggiato il capodanno con i suoi fan. Tutto è filato liscio fino alla performance di una delle sue più grandi hit (che ha superato da poco il miliardo di ascolti su Spotify). La star ha iniziato a cantare Starships, ma dopo nemmeno un minuto ha interrotto l’esibizione ed ha spiegato il motivo al pubblico presente in sala: “Aspettate, aspettate. Scusate, ma io non canto più questa canzone. Non mi piace, cosa volete che faccia? No, non mi piace più è una canzone stu**da“.

La cosa non dovrebbe stupirci, visto che nel 2020 la rapper ha detto di odiare Staships, così come Anaconda (due delle sue canzoni che preferisco): “Di quale delle mie vecchie canzoni mi pento? Diciamo una parte della mia discografia. Ad esempio vorrei non aver mai registrato ‘Anaconda’. Mi piace il video ma nulla di più. Poi ce ne sono anche altre. La mia prima canzone da solista su Billboard è stata “Your Love”. Ancora oggi mi piace il video ma odio la canzone. Potrei andare avanti all’infinito. Odio “Starships”, intendo dire “Starships?” e mi chiedo “Perché l’ho fatto, perché registrato quella roba in passato?”, lo penso davvero ogni volta che la sento. Continuo a chiedermi come mai ho deciso di registrarla e pubblicarla“. Pentirsi di Tukoh Taka no? Quel pezzo sembrava un singolo di Maryshtell Polanco.

Nicki come puoi pentirti di queste due hit che ti hanno reso la star che sei adesso?!

Nicki Minaj sul suo nuovo album.

“Ho bisogno di tempo per ascoltarmi e pensare di nuovo perché quello che ho fatto emergere in ‘The Pinkprint’ era un po’ “emotivamente instabile”. – ha dichiarato Nicki Minaj la scorsa estate – Ho voluto ritagliarmi un momento per vivere semplicemente la mia esistenza, godermi la vita, divertirmi, uscire. Penso che sia molto importante prima di iniziare a scrivere di nuovo. Ora, voglio che la mia felicità sia riflessa nel nuovo materiale. Ed è quello che sentirete nel nuovo disco, per me è una sorta di cambiamento”.