Nicki Minaj avrebbe dovuto collaborare con Doja Cat nella traccia Get Into It (Yuh), ma alla fine ha rifiutato. Un rifiuto dettato non dall’antipatia della rapper nei confronti della collega, ma per questioni artistiche.

Secondo quanto dichiarato da Nicki Minaj durante una chiacchierata su Twitter Spaces (ripreso poi da MTV), i motivi che l’avrebbero spinta a rifiutare sarebbero due: troppe persone coinvolte nella trattativa e la convinzione di non poter “aggiungere nulla di più” al brano in questione.

“La verità è che lei mi ha chiesto di partecipare a quella canzone. Non c’entra il fatto che sono troppo impegnata. È solo che c’erano diverse persone coinvolte in quella situazione, così le ho detto che se fosse stato come nel caso di me e BIA (rapper con la quale Nicki ha realizzato il remix di “Whole Lotta Money”, ndr) che ci siamo occupate della cosa direttamente in prima persona sarebbe stato diverso. Non amavo quel brano perché pensavo non potessi aggiungere niente in più. Così ho chiesto loro di mandarmi qualcos’altro. Penso sia stata la seconda canzone che mi hanno inviato ma ho chiesto loro di mandarmi qualcos’altro e non mi hanno mandato nient’altro”.

Insomma, la Minaj avrebbe anche voluto collaborare di nuovo con la Cat, ma non in quel brano. Le due, in passato, hanno duettato nella traccia remix di Say So.



Doja Cat: la prossima settimana condurrà gli MTV VMAs 2021

Collaborazione sfumata a parte, la prossima settimana Doja Cat condurrà la nuova edizione degli MTV Video Music Awards.

Nel corso della serata si esibiranno Chlöe, Shawn Mendes, Twenty One Pilots, Camila Cabello, Lil Nas X, Lorde, Machine Gun Kelly e Olivia Rodrigo. La stessa Doja Cat ci regalerà un’esibizione, replicando il successo dello scorso anno quando si è esibita nel mash-up di Say So e Like That aggiudicandosi il suo primo Moon Person per Push Best New Artist.