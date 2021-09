Nicki Minaj è stata bannata da Twitter dopo aver pubblicato alcuni tweet deliranti su quanto i vaccini per il Covid non siano granché sicuri dopo aver sentito una storia che riguarda la compagna di un amico di suo cugino.

Twitter has locked Nicki Minaj’s account in response to her tweets about the COVID-19 vaccine. pic.twitter.com/esMk2ju31U

Il ban tuttavia non verrebbe dal team di Twitter (quel social è il farwest), ma dall’alto numero di segnalazioni.

A spokesperson at Twitter tells @HuffPost senior front page editor @Phil_Lewis_ that the platform “did not take any enforcement action” on Nicki Minaj’s account after the rapper claimed she was locked due to tweeting her reservations about the COVID-19 vaccine. pic.twitter.com/gk5LVgOTVF

