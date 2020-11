La Recording Academy ieri sera ha rivelato tutte le nomination dei Grammy Awards 2021. Beyoncé ha trionfato con 9 nomination, ma è andata benone anche a Taylor Swift con 6. Poco dopo l’annuncio è arrivata la prima lamentela di Nicki Minaj, che ha ricordato di non aver vinto 8 anni fa il premio di Best New Artist.

Never forget the Grammys didn’t give me my best new artist award when I had 7 songs simultaneously charting on billboard & bigger first week than any female rapper in the last decade- went on to inspire a generation. They gave it to the white man Bon Iver. #PinkFriday

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) November 24, 2020